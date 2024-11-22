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Головин попал в стартовый состав «Монако» в матче с «Брестом»

Руслан Минаев
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«Монако» объявил стартовый состав перед матчем с «Брестом» в 12-м туре чемпионата Франции.

Российский хавбек Александр Головин выйдет с первых минут.

28-летний полузащитник в этом сезоне провел 12 матчей за монегасков и не отметился результативными действиями. «Монако» с 23 очками занимает второе место в таблице лиги 1.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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«Монако» — «Брест»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
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Осер – Анже
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