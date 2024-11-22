Головин попал в стартовый состав «Монако» в матче с «Брестом»

«Монако» объявил стартовый состав перед матчем с «Брестом» в 12-м туре чемпионата Франции.

Российский хавбек Александр Головин выйдет с первых минут.

28-летний полузащитник в этом сезоне провел 12 матчей за монегасков и не отметился результативными действиями. «Монако» с 23 очками занимает второе место в таблице лиги 1.