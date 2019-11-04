Головин получил «пятерки» от L'Equipe и Nice Matin за матч с «Сент-Этьеном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин за матч 12-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (0:1) получил от L'Equipe оценку «5». 23-летний россиянин провел на поле 90 минут. «Шестерку» получили голкипер Бенжамен Леком и форвард Жил Диаш (при этом самая высокая оценка — «7»).

Издание Nice Matin также поставило Головину «пятерку».

В текущем сезоне Головин провел 11 матчей за «Монако» и забил 2 гола.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр