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Головин получил «пятерки» от L'Equipe и Nice Matin за матч с «Сент-Этьеном»

19:13
Оценка Головину от L'Equipe. Оценка Головину от Nice Matin.
Оценка Головину от L'Equipe.
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Полузащитник «Монако» Александр Головин за матч 12-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (0:1) получил от L'Equipe оценку «5». 23-летний россиянин провел на поле 90 минут. «Шестерку» получили голкипер Бенжамен Леком и форвард Жил Диаш (при этом самая высокая оценка — «7»).

Издание Nice Matin также поставило Головину «пятерку».

В текущем сезоне Головин провел 11 матчей за «Монако» и забил 2 гола.

Сент-Этьен — Монако

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