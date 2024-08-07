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Сегодня, 12:41

Головин получил повреждение лодыжки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму лодыжки, сообщает пресс-служба монегасков.

«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», — приводит ответ представителя клуба ТАСС.

Головин из-за травмы пропустил концовку сезона-2023/24. Он провел за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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