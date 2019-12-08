Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин получил от Nice Matin 6 баллов за игру с «Амьеном». Более высокая оценка только у Бен Йеддера

10:52
Оценки игроков «Монако».
Оценки игроков «Монако».
Теги:

Полузащитник «Монако» Александр Головин за матч 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (3:0) получил от издания Nice Matin оценку «6». 23-летний россиянин провел на поле 73 минуты и отметился голевой передачей.

Лучшую оценку — «семерку» — получил только нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер.

Монако — Амьен

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир