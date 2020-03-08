Головин получил лучшую оценку в «Монако» от Whoscored по итогам матча с «Ниццей»

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком своей команды в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:2) по версии портала Whoscored.

Россиянин провел на поле весь матч и попал в перекладину. Его оценка — 7,8. На втором месте в команде автор гола Виссам Бен Йеддер (7,4).

Более высокую оценку получил только форвард «Ниццы», автор дубля Каспер Дольберг. Whoscored поставил ему 8,1.

«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице. «Ницца» на шестом месте.