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Головин получил лучшую оценку в «Монако» от Whoscored по итогам матча с «Ниццей»

11:54
Оценки от Whoscored. Оценки от Whoscored.
Оценки от Whoscored.
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Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком своей команды в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:2) по версии портала Whoscored.

Россиянин провел на поле весь матч и попал в перекладину. Его оценка — 7,8. На втором месте в команде автор гола Виссам Бен Йеддер (7,4).

Более высокую оценку получил только форвард «Ниццы», автор дубля Каспер Дольберг. Whoscored поставил ему 8,1.

«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице. «Ницца» на шестом месте.

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