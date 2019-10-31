Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин получил 7 баллов от L'Equipe за матч с «Марселем»

12:12
Головин получил 7 баллов от L'Equipe за матч с «Марселем» — больше нет ни у кого. Фото L'Equipe
Головин получил 7 баллов от L'Equipe за матч с «Марселем» — больше нет ни у кого. Фото L'Equipe
Теги:

Российский хавбек «Монако» Александр Головин за матч Кубка французской лиги против «Марселя» (2:1) получил от L'Equipe оценку «7». Это самый высокий балл за игру. У Жана-Кевина Огюстена аналогичный показатель. Полузащитник сборной России в первом тайме заменил травмированного Сеска Фабрегаса.

Nice Matin оценила действия Головина шестеркой. «8» — у защитника Рубена Агилара, который стал автором второго мяча.

В текущем сезоне Головин принял участие в 10 встречах «Монако», забил два гола и отдал две результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Марсель — Лилль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир