Головин получил 6 баллов от L'Equipe за матч с «Нантом».

Российский хавбек «Монако» Александр Головин за матч 11-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0) получил от L'Equipe оценку «6». Это один из самых высоких баллов за игру. Полузащитник отдал результативный пас в этой встрече.

Семерки получили автор победного гола Виссам Бен Йеддер и голкипер Бенжамен Леком.

«Монако» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место, набрав 15 очков. «Нант» пока остался на второй строчке с 19 очками.

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