Головин показал, как готовится к новому сезону в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал новый пост в своем Instagram. 25-летний футболист показал подписчикам фото с тренировки в составе монегасков.

«Вернулся», — написал Головин.

Ранее хавбек принял участие в трех матчах Евро-2020 в составе сборной России. Национальная команда заняла последнее место в группе B и вылетела с турнира.

8 августа «Монако» проведет матч первого тура чемпионата Франции-2021/22 с «Нантом».