Головин поедет на матч с "Монпелье"

"Монако" огласил список игроков, которые поедут на выездной матч чемпионата Франции против "Монпелье". В их число вошел и российский хавбек Александр Головин.

Полностью список игроков выглядит следующим образом: вратари - Субашич, Бенальо, Си; защитники - Б. Бадьяшиль, Балло, Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Сидибе; полузащитники - Адриен Сильва, Головин, Ндорам, Тюрам, Фабрегас, Дьоп, Рони Лопес, Нкуду, Желсон; нападающие - Фалькао, Винисиус.

Матч "Монпелье" - "Монако" состоится 10 февраля, начало - в 17.00 по московскому времени. После 18 туров монегаски занимают 18-е место в таблице лиги 1.