Игроки "Монако" Джибриль Сидибе, Налду, Александр Головин и Диего Бенальо встретились с футболистами детских команд клуба (U-6, U-7, U-8 и U-9). При этом Головин по-русски пообщался с одним из мальчиков.

- Русский откуда знаешь? - спросил хавбек.

- Меня мама научила, - ответил мальчик.

- Французский знаешь? - спросил Александр.

- Да, - ответил ребенок.

👧👦 Dans le cadre des mercredis de l'AS Monaco, @DjibrilSidibeS3, Naldo, Golovin & @DiegoBenaglio sont allés, hier, à la rencontre des U6,U7,U8 et U9 de la section amateur 🔴⚪️ pic.twitter.com/MXmkRuVX4b – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 25 апреля 2019 г.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 32 очка после 33 туров. Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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