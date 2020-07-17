Во втором тайме товарищеского матча с «Серкль Брюгге» полузащитник «Монако» Александр Головин, до перерыва отметившийся красивым голом в «девятку», вышел на поле с капитанской повязкой. 24-летний хавбек стал первым русским капитаном в истории монегасков.

Часть матча в воротах команды из княжества играл Антон Митрюшкин, находящийся в «Монако» на просмотре. (Александр Бобров)