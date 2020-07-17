Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин — первый русский капитан «Монако»

21:23
Александр Головин. Фото instagram.com
Александр Головин. Фото instagram.com
Теги:

Во втором тайме товарищеского матча с «Серкль Брюгге» полузащитник «Монако» Александр Головин, до перерыва отметившийся красивым голом в «девятку», вышел на поле с капитанской повязкой. 24-летний хавбек стал первым русским капитаном в истории монегасков.

Часть матча в воротах команды из княжества играл Антон Митрюшкин, находящийся в «Монако» на просмотре. (Александр Бобров)

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир