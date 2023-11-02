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Сегодня, 16:20

Головин о признании лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд: «Главное, чтобы все складывалось в результат»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин (справа).
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» новость о том, что его во второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в команде.

27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.

«Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд. Мы играем именно для них, все это понимают. Поэтому будем стремиться радовать игрой и результатами тех, кто поддерживает «Монако». Имеет ли значение то, что выиграл голосование с большим преимуществом? Имеют значение результаты команды. Без усилий партнеров никто ничего не сделает. У нас все выкладываются по максимуму, стараемся помогать друг другу. Самое главное, чтобы все это складывалось в единый результат и приводило к победам», — сказал Головин «СЭ».

В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
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4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
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