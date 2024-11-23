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Головин отреагировал на победу «Монако» в матче с «Брестом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на победу в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:2).

«Важная победа», — написал Головин в соцсетях.

28-летний россиянин в этой встрече забил первый гол в сезоне.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд — клуб занимает 12-е место с 13 очками.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
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 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
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 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
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 Нант 11 2 4 5 14-17 10
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 Анже 11 2 4 5 13-20 10
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