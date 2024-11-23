Головин отреагировал на победу «Монако» в матче с «Брестом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на победу в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:2).

«Важная победа», — написал Головин в соцсетях.

28-летний россиянин в этой встрече забил первый гол в сезоне.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд — клуб занимает 12-е место с 13 очками.