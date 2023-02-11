Головин открыл счет в матче с «ПСЖ» на 4-й минуте

Российски полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Он открыл счет уже на 4-й минуте первого тайма — 1:0.

Россиянин получил мяч внутри штрафной площади и точно пробил в левый нижний угол ворот.

Для 26-летнего хавбека этого гол стал пятым в нынешнем сезоне лиги 1.