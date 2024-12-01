Головин открыл счет в матче «Марсель» — «Монако»
«Монако» вышел вперед в гостевом матче с «Марселем» в 13-м туре чемпионата Франции — 1:0.
На 41-й минуте отличился хавбек Александр Головин. 28-летний россиянин забил второй гол за монегасков в этом сезоне.
На его счету 15 матчей, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах. Головин проводит 7-й в качестве игрока «Монако».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|1 : 1
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|2 : 2
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|0 : 1
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|4 : 1
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|2 : 0
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
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