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Сегодня, 23:37

Головин открыл счет в матче «Марсель» — «Монако»

Руслан Минаев
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Александр Головин празднует гол с одноклубниками.
Фото Reuters

«Монако» вышел вперед в гостевом матче с «Марселем» в 13-м туре чемпионата Франции — 1:0.

На 41-й минуте отличился хавбек Александр Головин. 28-летний россиянин забил второй гол за монегасков в этом сезоне.

На его счету 15 матчей, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах. Головин проводит 7-й в качестве игрока «Монако».

Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако

Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
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«Марсель» — «Монако»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 5 : 0
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 3 : 1
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 1 : 1
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 2 : 2
1.12 19:00
Гавр – Анже
 0 : 1
1.12 19:00
Лион – Ницца
 4 : 1
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 2 : 0
1.12 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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