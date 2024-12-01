Головин открыл счет в матче «Марсель» — «Монако»

«Монако» вышел вперед в гостевом матче с «Марселем» в 13-м туре чемпионата Франции — 1:0.

На 41-й минуте отличился хавбек Александр Головин. 28-летний россиянин забил второй гол за монегасков в этом сезоне.

На его счету 15 матчей, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах. Головин проводит 7-й в качестве игрока «Монако».