Головин остался в запасе на матч лиги 1 «Монако» — «Ланс»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 3-го тура лиги 1 против «Ланса».

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Монако»: Кен, Тезе, Синго, Мависса, Уаттара, Магасса, Закария, Минамино, Бен-Сегир, Аклиуш, Балогун.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин, восстановившийся от травмы, остался в запасе на этот матч.