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Головин остался в запасе «Монако» на полуфинальный матч Кубка Франции

21:58
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Стали известны составы «Рюмийи-Вальер» и «Монако» на матч 1/2 финала Кубка Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.

«Рюмийи-Вальер»: Делоне, Буанали, Рибейру, Левек, Бозон, Коттин, Гийо, Пеже, Гай, Моке, Лионго.

Запасные: Лемарье, Буше, Компаоре, Мишо, Пьерр-Луи, Саиди, Вильеркьо, Волич, Юсе.

«Монако»: Маецки, Дисаси, Сидибе, Балло-Туре, Матсима, Мартинш, Тшуамени, Фабрегас, Матазо, Бен Йеддер, Фолланд.

Запасные: Манноне, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Энрике, Декарпентрие, Фофана, Головин, Флорентину.

Матч «Рюмийи-Вальер» — «Монако» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи — в 22.15 (мск).

Рюмийи-Вальер — Монако

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