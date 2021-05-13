Головин остался в запасе «Монако» на полуфинальный матч Кубка Франции
21:58
Стали известны составы «Рюмийи-Вальер» и «Монако» на матч 1/2 финала Кубка Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.
«Рюмийи-Вальер»: Делоне, Буанали, Рибейру, Левек, Бозон, Коттин, Гийо, Пеже, Гай, Моке, Лионго.
Запасные: Лемарье, Буше, Компаоре, Мишо, Пьерр-Луи, Саиди, Вильеркьо, Волич, Юсе.
«Монако»: Маецки, Дисаси, Сидибе, Балло-Туре, Матсима, Мартинш, Тшуамени, Фабрегас, Матазо, Бен Йеддер, Фолланд.
Запасные: Манноне, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Энрике, Декарпентрие, Фофана, Головин, Флорентину.
Матч «Рюмийи-Вальер» — «Монако» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи — в 22.15 (мск).
Читайте также
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю