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Головин оформил дубль в матче с «Ниццей»

24 сентября 2019, 23:36
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«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции принимает «Ниццу», в конце второго тайма счет 2:1. На 75-й минуте с передачи Ислама Слимани отличился российский полузащитник хозяев Александр Головин. Также россиянин забил на 29-й минуте.

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