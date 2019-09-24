Головин оформил дубль в матче с «Ниццей»

«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции принимает «Ниццу», в конце второго тайма счет 2:1. На 75-й минуте с передачи Ислама Слимани отличился российский полузащитник хозяев Александр Головин. Также россиянин забил на 29-й минуте.

?? BUT! L'AS Monaco reprends les devants sur une deuxi?me r?alisation de Golovin, qui convertit un caviar de Slimani ! #ASMOGCN pic.twitter.com/NZDOMUufF8 — Le Fennec (@LeFennec_DZ) September 24, 2019

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