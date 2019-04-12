Головин объяснил, почему выбрал 17-й номер

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что выбрал 17-й номер в ЦСКА, поскольку семерка была занята Зораном Тошичем. Он добавил, что будет стараться брать его в любой команде.

- 17-й номер? Мне нравилась семерка, но в ЦСКА у меня сначала был 17-й номер. Семерка былы у Тошича, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Пошло все хорошо под этим номером, поэтому не хочу ничего менять. Буду стараться брать его в любой команде.

С кем ближе всего общался в ЦСКА? Такого, как там, нет ни в одной команде. Много молодых игроков, все знакомы со школы и дубля. Общались хорошо с Кучаевым, Чаловым, Черновым. Со всеми были и есть хорошие отношения.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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