Российский хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0). Полузащитник отдал результативный пас в этой встрече.

- «Нант» — организованная команда, неслучайно она находится в верхней части турнирной таблицы, мало пропускает, — приводит «РИА Новости» слова Головина. — Изначально было понятно, что это будет непростая игра для нас. Так и получилось. Поэтому победа над таким соперником в гостях дорогого стоит. Думаю, матч понравился болельщикам, были хорошие скорости, много борьбы. Хотя они тоже имели неплохие моменты, чтобы забить, считаю, что в целом мы сыграли достаточно дисциплинировано и заслуженно набрали три очка.

«Монако» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место, набрав 15 очков. «Нант» пока остался на второй строчке с 19 очками.

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