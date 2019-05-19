Головин - о победе над "Амьеном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" заявил, что был рад отметиться результативными действиями в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена" (2:0). Российский хавбек забил гол и отдал голевой пас. Портал Whoscored.com признал Головина лучшим игроком встречи.

- Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча, - сказал Головин. - Определенное давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе "Монако" для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади. Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с "Ниццей". Будем готовиться.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Все о чемпионате Франции - здесь