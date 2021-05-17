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Головин — о матче с «Ренном»: «Наверное, одна из самых сложных игр для нас»

11:51
Головин признался, что матч «Монако» с «Ренном» был одним из сложных в сезоне. Фото «СЭ»
Головин признался, что матч «Монако» с «Ренном» был одним из сложных в сезоне. Фото «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал матч 37-го тура лиги 1 с «Ренном» (2:1). В этой встрече россиянин отметился голом.

«Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время — это, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что нам удалось реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча. Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен Йеддеру, что и получилось сделать. Ну а дальше он все классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции от победы команды», — сказал Головин «СЭ».

Головин признался, что матч "Монако" с "Ренном" был одним из сложных в сезоне. Фото "СЭ"
Головин признался, что матч «Монако» с «Ренном» был одним из сложных в сезоне. Фото «СЭ»

После 37 туров лиги 1 «Монако» набрал 77 баллов и расположился на 3-м месте, отставание от лидирующего «Лилля» — 3 балла. Головин в этом сезоне провел 20 матчей, забив 5 голов и сделав 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/

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