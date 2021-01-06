Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который забил гол в ворота «Лорьяна» (5:2) в матче 18-го тура чемпионата Франции, поделился после встречи эмоциями от возвращения на поле. 24-летний хавбек восстанавливался от травмы с конца августа.

— Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Ситуация с голом? В принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол, — поскромничал Головин, описывая свой гол в интервью «СЭ». — Естественно, забитый мяч придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом в этом матче отлично сработали замены. Одержали важную победу. Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.

В текущем сезоне Головин провел два матча за монегасков и забил один гол.

(Александр Бобров)