Головин не вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 24-го тура лиги 1 против «Реймса».
Игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе «Луи II» и начнется в 22.45 по московскому времени.
28-летний россиянин пропустит четвертую игру подряд. Ранее полузащитник из-за повреждения не принял участия в матчах против «Лилля» (1:2) и «Нанта» (7:1) в лиге 1, а также против «Бенфики» (3:3) в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Головин провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал голевую передачу.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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|0
|0
|0
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5
|Марсель
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|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
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|0
|0
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13
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14
|Гавр
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0
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17
|Труа
|0
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18
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
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|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
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