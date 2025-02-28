Головин не вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 24-го тура лиги 1 против «Реймса».

Игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе «Луи II» и начнется в 22.45 по московскому времени.

28-летний россиянин пропустит четвертую игру подряд. Ранее полузащитник из-за повреждения не принял участия в матчах против «Лилля» (1:2) и «Нанта» (7:1) в лиге 1, а также против «Бенфики» (3:3) в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Головин провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал голевую передачу.