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28 февраля 2025, 16:44

Головин не вошел в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Алина Савинова

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 24-го тура лиги 1 против «Реймса».

Игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе «Луи II» и начнется в 22.45 по московскому времени.

28-летний россиянин пропустит четвертую игру подряд. Ранее полузащитник из-за повреждения не принял участия в матчах против «Лилля» (1:2) и «Нанта» (7:1) в лиге 1, а также против «Бенфики» (3:3) в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Головин провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал голевую передачу.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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11
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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