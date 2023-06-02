Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:40

Головин не сыграет за «Монако» в последнем матче сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на матч 38-го тура против «Тулузы».

Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник травмировался на тренировке монегасков.

Перед последним туром лиги 1 «Монако» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Игра против «Тулузы» состоится 3 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
4
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симеоне: «Переходы Мбаппе в «Реал» и Месси в «Барселону» были бы фантастическими для ла лиги»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости