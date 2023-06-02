Головин не сыграет за «Монако» в последнем матче сезона
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на матч 38-го тура против «Тулузы».
Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник травмировался на тренировке монегасков.
Перед последним туром лиги 1 «Монако» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Игра против «Тулузы» состоится 3 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|- : -
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|- : -
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|- : -
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
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