Головин не сыграет за «Монако» в последнем матче сезона

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на матч 38-го тура против «Тулузы».

Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник травмировался на тренировке монегасков.

Перед последним туром лиги 1 «Монако» с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Игра против «Тулузы» состоится 3 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.