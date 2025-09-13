Головин не сыграет за «Монако» в матче против «Осера»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Осера».
Как сообщает пресс-служба монегасков, 29-летний россиянин пропустит игру из-за мышечного дискомфорта.
Матч между «Монако» и «Осером» состоится в субботу, 13 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени.
В этом сезоне Головин принял участие в трех матчах за «Монако» в лиге 1, не отметившись результативными действиями.
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|0
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15
|Осер
|0
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|0
|0-0
|0
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16
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|0
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17
|Труа
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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