Головин не сыграет за «Монако» в матче против «Осера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Осера».

Как сообщает пресс-служба монегасков, 29-летний россиянин пропустит игру из-за мышечного дискомфорта.

Матч между «Монако» и «Осером» состоится в субботу, 13 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени.

В этом сезоне Головин принял участие в трех матчах за «Монако» в лиге 1, не отметившись результативными действиями.