Головин не сыграет с «Гавром» из-за проблемы с приводящей мышцей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 31-го тура лиги 1 против «Гавра», сообщается на сайте монегасков.

Отмечается, что 28-летний футболист испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Матч «Монако» с «Гавром» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В этом сезоне россиянин провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Ранее появилась информация, что Головин собирается вернуться в Россию до истечения контракта с монегасками.