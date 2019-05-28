Головин не сомневается в правильности перехода в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин назвал переход в команду из чемпионата Франции поступательным развитием карьеры.

22-летний хавбек перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018-го за 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

– Часто ли в течение сезона задумывались над тем, правильно ли поступили, перейдя из ЦСКА в "Монако"?

– Нет, не часто. Ведь решение уже было принято и нужно было играть, помогать команде. Да, сезон получился непростым, но на то были разные, в том числе объективные, причины. Для меня же переезд во французский чемпионат – это поступательное развитие карьеры. Потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас чувствую себя гораздо увереннее, чем год назад. Не сомневаюсь, что все сделал правильно. (Сергей Егоров)

Полное интервью с Головиным читайте – здесь