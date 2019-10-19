Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Стала известна заявка «Монако» на матч 10-го тура чемпионата Франции против «Ренна», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 18 игроков не попал российский хавбек Александр Головин, который получил красную карточку во встрече 9-го тура лиги 1 с «Монпелье» (1:3).

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Субашич;

защитники — Агилар, Бадиашиле, Глик, Загре, Хенрикс, Марипан, Жемерсон;

полузащитники — Фабрегас, Бакайоко, Силва, Бошилья;

нападающие — Диаш, Слимани, Бен Йеддер, Огюстен, Бальде.

Матч «Монако» — «Монпелье» пройдет 20 октября на стадионе «Луи II» (Монако), начало — в 18.00 (мск).

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