Головин не попал в список топ-100 футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в список 100 лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2020 года, составленный порталом Get French Football News.

В рейтинг вошли шесть одноклубников россиянина: Кевин Фолланд (72-е место), Орельен Тшуамени (60), Юссуф Фофана (53), Рубен Агилар (40), Аксель Дисаси (34) и Виссам Бен Йеддер (5).

Головин дважды попадал в список 100 лучших футболистов Франции. В 2018 году он занял 86-е место, в 2019 году стал 90-м.

В 2020 году Головин провел 14 матчей в составе «Монако», на его счету 2 результативных передачи. Сейчас 24-летний россиянин продолжает восстанавливаться от надрыва мышцы задней поверхности бедра, которую он получил в конце августа 2020 года.