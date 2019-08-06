Головин не поменял бы "Монако" даже на "Реал" или "Барселону"

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время.

– Если честно, даже если бы кто-нибудь хотел купить меня и обратился бы, то я бы отказал, – цитирует Головина ТАСС. – Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится.

– Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?

– Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.

23-летний россиянин перешел в "Монако" летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает в 2023-м.