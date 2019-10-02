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Головин назвал лучший момент в своей карьере

21:56
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью пресс-службе клуба назвал свой лучший момент в карьере. Он отметил, что чемпионат мира-2018 в России принес ему положительные эмоции. Сборная дошла до четвертьфинала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти.

— Чемпионат мира — это очень положительные эмоции, — сказал Головин в интервью пресс-службе клуба. —  Это был чемпионат мира, в России, при своих болельщиках. Вся семья смотрела. Думаю, что это был лучший момент в моей карьере.

Дополнительная информация

https://vk.com/video-171637354_456239436

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