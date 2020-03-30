Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.

— Самый лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с выступлением на ЧМ-2018, — сказал в опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Монако» видео Головин. — Лучший гол? Если брать самый красивый, то «Арсеналу» в Лиге Европы.

?? ??? ?? Ce qu'il ?coute ? avant un match ? Le joueur le + dr?le ? du vestiaire ??? ? Le plus beau moment de sa carri?re ?? ? C'est ici ! pic.twitter.com/hNVo0SCVdZ — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) March 28, 2020

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 23-летнего россиянина 3 гола и 4 результативных передачи в 30 матчах за монегасков.