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Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

13:42
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.

— Самый лучший момент в карьере — переход в «Монако». Сравнил бы это с выступлением на ЧМ-2018, — сказал в опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Монако» видео Головин. — Лучший гол? Если брать самый красивый, то «Арсеналу» в Лиге Европы.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 23-летнего россиянина 3 гола и 4 результативных передачи в 30 матчах за монегасков.

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