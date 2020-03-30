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Головин назвал Фабрегаса лучшим футболистом среди тех, с кем ему довелось играть

13:51

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, кого считает самым смешным футболистом в команде. Также, Головин назвал самого лучшего футболиста среди тех, с кем выходил на поле в одной команде и сказал, какая команда нравилась ему в детстве.

— Самый веселый одноклубник — Слимани. Сто процентов, — сказал в опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Монако» видео Головин. — Лучший футболист среди тех, с кем я играл? Сеск Фабрегас. Какая команда нравилась в детстве? «Реал».

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