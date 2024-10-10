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Головин назвал двух самых сложных соперников в своей карьере

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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, против кого ему было сложнее всего действовать на поле.

«Против — было очень много, сложно выделить каких-то двух. Пускай это будет Неймар. Против него обороняться безумно тяжело. Также выделю Килиана Мбаппе. Против них прямо очень сложно. Если ты один в один остаешься с ними, то практически нереально [отобрать мяч]. То есть вдвоем нужно обороняться против таких игроков», — приводит слова Головина ТАСС.

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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