Головин находится на финальной стадии подготовки после травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин находится на финальной стадии тренировок после восстановления от травмы, информирует пресс-служба клуба.
Хавбек получил повреждение 30 августа в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0).
Головин не попал в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Франции против «Нима». Встреча пройдет 29 ноября (начало — в 17.00 по московскому времени).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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