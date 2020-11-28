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Головин находится на финальной стадии подготовки после травмы

28 ноября 2020, 23:21
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин находится на финальной стадии тренировок после восстановления от травмы, информирует пресс-служба клуба.

Хавбек получил повреждение 30 августа в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0).

Головин не попал в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Франции против «Нима». Встреча пройдет 29 ноября (начало — в 17.00 по московскому времени).

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