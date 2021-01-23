Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин начнет матч против «Марселя» в запасе

13:32
Теги:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что полузащитник Александр Головин начнет предстоящий матч против «Марселя», скорее всего, на скамейке запасных.

«Головин все же должен начать встречу на скамейке запасных. Он — игрок стартового состава, но мы не хотим им рисковать, — цитирует Ковача RMC. — Ему пока не хватает тренировок, темп в матчах и на тренировках совсем не тот. Что касается моего видения, то я вижу его оптимальную позицию больше скраю».

Встреча «Монако» — «Марсель» должна пройти 23 января. Начало — 23.00 (мск).

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир