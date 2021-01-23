Головин начнет матч против «Марселя» в запасе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что полузащитник Александр Головин начнет предстоящий матч против «Марселя», скорее всего, на скамейке запасных.

«Головин все же должен начать встречу на скамейке запасных. Он — игрок стартового состава, но мы не хотим им рисковать, — цитирует Ковача RMC. — Ему пока не хватает тренировок, темп в матчах и на тренировках совсем не тот. Что касается моего видения, то я вижу его оптимальную позицию больше скраю».

Встреча «Монако» — «Марсель» должна пройти 23 января. Начало — 23.00 (мск).