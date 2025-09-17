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17 сентября 2025, 11:43

Головин может пропустить около месяца из-за травмы

Павел Лопатко
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить около месяца в связи с травмой, сообщает AFP.

По данным источника, на этой неделе 29-летнему россиянину провели дополнительные обследования и выявили у него проблему с мышцей правого бедра.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 3 матчах лиги 1 не отметился результативными действиями.

«Монако» 18 сентября сыграет с «Брюгге» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, 21 и 27 сентября встретится с «Метцем» и «Лорьяном» в лиге 1. 1 октября состоится матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити«, а 5 и 18 октября игры чемпионата с «Ниццей» и «Анже».

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Александр Головин
ФК Монако
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
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