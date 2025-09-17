Головин может пропустить около месяца из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить около месяца в связи с травмой, сообщает AFP.

По данным источника, на этой неделе 29-летнему россиянину провели дополнительные обследования и выявили у него проблему с мышцей правого бедра.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 3 матчах лиги 1 не отметился результативными действиями.

«Монако» 18 сентября сыграет с «Брюгге» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, 21 и 27 сентября встретится с «Метцем» и «Лорьяном» в лиге 1. 1 октября состоится матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити«, а 5 и 18 октября — игры чемпионата с «Ниццей» и «Анже».