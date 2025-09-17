Головин может пропустить около месяца из-за травмы
Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить около месяца в связи с травмой, сообщает AFP.
По данным источника, на этой неделе 29-летнему россиянину провели дополнительные обследования и выявили у него проблему с мышцей правого бедра.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 3 матчах лиги 1 не отметился результативными действиями.
«Монако» 18 сентября сыграет с «Брюгге» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, 21 и 27 сентября встретится с «Метцем» и «Лорьяном» в лиге 1. 1 октября состоится матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити«, а 5 и 18 октября — игры чемпионата с «Ниццей» и «Анже».
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14
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15
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16
|Ницца
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17
|Труа
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