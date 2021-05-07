Головин может пропустить матч с «Реймсом»
Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить матч 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщил главный тренер команды Нико Ковач. Россиянин ранее сдал положительный тест на коронавирус.
«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу, — цитирует Ковача официальный сайт клуба 7 мая. — Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Если врачи дадут добро, то он будет с нами. Если нет, то мы примем все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих матчах».
Матч «Реймс» — «Монако» состоится 9 мая. Начало в 18.05 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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