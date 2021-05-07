Головин может пропустить матч с «Реймсом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить матч 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщил главный тренер команды Нико Ковач. Россиянин ранее сдал положительный тест на коронавирус.

«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу, — цитирует Ковача официальный сайт клуба 7 мая. — Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Если врачи дадут добро, то он будет с нами. Если нет, то мы примем все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих матчах».

Матч «Реймс» — «Монако» состоится 9 мая. Начало в 18.05 по московскому времени.