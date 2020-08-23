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Головин — лучший игрок «Монако»

16:37
Александр Головин (слева). Фото Reuters
Александр Головин (слева). Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком в составе монегасков по итогам матча 1-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (2:2).

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Российский хавбек сделал две голевые передачи, помог команде вырвать ничью и получил 7,9 балла от WhoScored.

Это самая высокая оценка среди 14 футболистов красно-белых и второй показатель среди футболистов обеих команд — нападающий гостей Эль-Билаль Туре получил 8,2 балла. (Александр Бобров)

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