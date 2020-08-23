Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком в составе монегасков по итогам матча 1-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (2:2).

Российский хавбек сделал две голевые передачи, помог команде вырвать ничью и получил 7,9 балла от WhoScored.

Это самая высокая оценка среди 14 футболистов красно-белых и второй показатель среди футболистов обеих команд — нападающий гостей Эль-Билаль Туре получил 8,2 балла. (Александр Бобров)

«Пропустили довольно глупые голы». Головин прокомментировал «СЭ» итог матча «Монако»