Головин — лучший игрок матча по версии болельщиков
12:30
Полузащитник «Монако» Александр Головин в четвертый раз признан лучшим игроком матча по мнению болельщиков, информирует сайт клуба. Россиянин стал автором единственного мяча в игре с «Дижоном» (1:0).
Ранее Головин вошел в сборную 13-го тура чемпионата Франции по версии болельщиков.
В этом сезоне игрок сборной России принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...