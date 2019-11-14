Полузащитник «Монако» Александр Головин в четвертый раз признан лучшим игроком матча по мнению болельщиков, информирует сайт клуба. Россиянин стал автором единственного мяча в игре с «Дижоном» (1:0).

Ранее Головин вошел в сборную 13-го тура чемпионата Франции по версии болельщиков.

В этом сезоне игрок сборной России принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.