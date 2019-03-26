Головин лучше Неймара по проценту успешных обводок

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин занял второе место в списке игроков с лучшим процентом удачных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, информирует сайт профессиональной футбольной лиги Франции. У него 85 процентов успешных обводок.

Лучшим по этому показателю является нападающий "Амьена" Стивен Мендоса ( 87,5 процента). Замкнул тройку лидеров нападающий "ПСЖ" Неймар (84,2).

Топ-10 игроков с лучшим процентом удачных обводок:

1. Стивен Мендоса ("Амьена") – 87,5 процента

2. Александр Головин ("Монако") – 85

3. Неймар ("ПСЖ") – 84,2

4. Бертран Траоре ("Лион") – 78,3

5. Матьё Доссеви ("Тулуза") – 77,8

6. Атем Бен-Арфа ("Ренн") – 75

7. Макс-Ален Градель ("Тулуза") – 74,4

8. Валентин Ронжье ("Нант") – 73,3

9. Мемфис Депай ("Лион") – 72,7

10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") – 71,4