Головин лучше Неймара по проценту успешных обводок

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин занял второе место в списке игроков с лучшим процентом удачных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, информирует сайт профессиональной футбольной лиги Франции. У него 85 процентов успешных обводок.
Лучшим по этому показателю является нападающий "Амьена" Стивен Мендоса ( 87,5 процента). Замкнул тройку лидеров нападающий "ПСЖ" Неймар (84,2).
Топ-10 игроков с лучшим процентом удачных обводок:
1. Стивен Мендоса ("Амьена") – 87,5 процента
2. Александр Головин ("Монако") – 85
3. Неймар ("ПСЖ") – 84,2
4. Бертран Траоре ("Лион") – 78,3
5. Матьё Доссеви ("Тулуза") – 77,8
6. Атем Бен-Арфа ("Ренн") – 75
7. Макс-Ален Градель ("Тулуза") – 74,4
8. Валентин Ронжье ("Нант") – 73,3
9. Мемфис Депай ("Лион") – 72,7
10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") – 71,4