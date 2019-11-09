Головин и Слимани в старте «Монако» на матч с «Дижоном»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Дижона», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 11 игроков старта попали российский хавбек Александр Головин и форвард Ислам Слимани.

Стартовый состав «Монако»: Леком — Марипан, Глик, Бадиашиле, Хенрикс — Головин, Силва, Диаш — Мартинш, Бен Йеддер, Слимани.

Матч «Монако» — «Дижон» начнется в 22.00 (мск).

Монегаски с 15 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» — 16-я строчка и 12 баллов.

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