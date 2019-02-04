"Головин и "Монако" потеряли полгода из-за Анри". Мнение журналиста Canal+

Корреспондент Canal+ Стефан Рено в интервью "СЭ" отметил, что бывший тренер "Монако" Тьерри Анри неправильно использовал полузащитника Александра Головина. После возвращения Леонарду Жардима в команду россиянин забил два мяча в двух матчах.

– Он долгое время был травмирован, а Тьерри Анри неправильно его использовал. Разве нет?

– Травмы мешали ему набрать мощность, как и любому игроку. В некоторых матчах Головин играл лучше других, но в большинстве – весь "Монако" был одной большой посредственностью. Ошибкой руководства "Монако" было назначение Анри тренером – он не только сломал то, что работало при Жардиме, но и сам ничего не строил. И я согласен, что Головина использовали неправильно – Анри постоянно находился в поиске, искал подходящие схемы, тактику, роли для футболистов. Головин играл на обоих флангах, центрального нападающего. И я не помню, чтобы хотя бы в одном матче не на позиции центрального атакующего хавбека он выглядел хорошо. Анри просто не знал, что делать, и бездумно передвигал шахматные фигуры.

– Как изменилась роль Головина при Жардиме?

– Пока он сыграл только в двух матчах в основе, но в обоих забил. Это хороший знак, хотя я пока не говорил бы о явном влиянии Жардима на Головина – нужно подождать хотя бы месяц, чтобы говорить о том, как новый тренер изменил россиянина. Но уже сейчас можно сказать, что для Головина возвращение Жардима – это позитив. Именно Жардим хотел купить Алекса, так что знал, как его использовать. В двух последних матчах Головин играл "десятку" – и я уверен, что и дальше россиянина будут ставить на это место.

– Получается, "Монако" и Головин потеряли полгода из-за этих перестановок.

– Очевидно, что "Монако" поторопился, когда увольнял Жардима. И да, из-за Анри и команда, и Головин потеряли полгода. Нужно было предварительно хотя бы договориться с сильным тренером, но руководство этого не сделало. Из-за этого в "Монако" произошла катастрофа, а Головин потерялся. Затем он еще получил эту красную карточку… Хорошо, что "Монако" признал свою ошибку и предложил Жардиму вернуться. Кроме того, команда усилилась необходимыми футболистами. Уверен, "Монако" и Головин расцветут. (Гоша Чернов)

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