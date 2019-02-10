Головин и компания поздравили Фалькао с днем рождения. Видео

Игроки "Монако" поздравили с днем рождения нападающего команды Радамеля Фалькао. Видео было опубликовано в Инстаграме голкипер Даниэля Субашича. Участвовал в праздновании и российский полузащитник Александр Головин, который попал в кадр.

Ранее сообщалось, что колумбиец может покинуть команду, но точно не вернется в "Атлетико". 33-летний нападающий в текущем сезоне провел 26 матчей за "Монако" и забил девять мячей при двух голевых передачах.

Radamel Falcao’s 33rd birthday today - nice cake & nice speech: “Let’s continue strongly with an important game today.” Subasic in the background: “El Tigre... Meow, Meow.” pic.twitter.com/g9SAbgSL9x – Get French Football News (@GFFN) 10 февраля 2019 г.

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