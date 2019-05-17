Головин и Фабрегас в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против "Амьена", сообщает официальный Твиттер монегасков. Встреча пройдет 18 мая, начало – в 22.00 (мск).

Ранее хавбек Сеск Фабрегас вернулся в общую группу "Монако" после травмы левой икроножной мышцы.

Заявка "Монако" выглядит следующим образом:

вратари – Бенальо, Си;

защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Глик, Рагги;

полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Фабрегас, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н'Куду;

нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.