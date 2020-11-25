Головин готовится к матчу с «Нимом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к занятиям в общей группе. Возможно, он попадет в заявку на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Нимом», который состоится 29 ноября. Ближе к выходным главный тренер «Монако» Нико Ковач решит, сможет ли российский полузащитник выйти на поле.

24-летний футболист получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа во встрече лиги 1 с «Метцем». В этом сезоне он успел провести два матча и сделал одну голевую передачу. После этого он пропустил девять встреч «Монако» в чемпионате, включая последнюю победную с «ПСЖ» (3:2), а также все игры сборной России в сентябре-ноябре этого года. (Александр Бобров)