«Монако» в 7-м туре чемпионата Франции дома обыграл «Ниццу» — 3:1. Главным героем встречи стал российский полузащитник монегасков Александр Головин, который оформил дубль и сделал результативную передачу. Также в составе хозяев отличился Виссам Бен Йеддер. У гостей забил Патрик Бюрнер.

«Монако» одержал первую победу в сезоне и с 6 очками поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Ницца» (12) — 4-я.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Монако» — «Ницца» — 3:1 (1:0)

Голы: Головин, 29 (1:0). Бюрнер, 54 (1:1). Головин, 74 (2:1). Бен Йеддер, 80 (3:1).

«Монако»: Леком, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Мартинш, Бакайоко, Головин, Фабрегас (Адриэн Силва, 88), Жил Диаш (Балло-Туре, 46), Слимани, Огюстен (Бен Йеддер, 61).

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Пельмар, Нсоки, Сарр (Ле Мелу, 78), Аталь, Сиприен, Тамез, Унас (Будауи, 64), Клод Морис, Дольберг (Ганаго, 64).

Предупреждения: Мартинш, 23. Дольберг, 24. Нсоки, 26. Бакайоко, 65. Пельмар, 86.

Судья: Лесаж (Франция).

24 сентября. Монако. Стадион «Луи II».

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