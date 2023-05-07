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Головин делит с Месси первое место по голам дальними ударами в чемпионате Франции

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Александр Головин
Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже».

Это четвертый гол 26-летнего россиянина дальним ударом в этом сезоне лиги 1.

Как сообщает Opta, никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше, еще у 6 футболистов по 4 гола.

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 14:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Монако
Источник: https://t.me/optarussia/2220
Александр Головин
Лионель Месси
ФК Монако
0
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24 часа
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Роскошный гол Головина в матче чемпионата Франции с «Анже»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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