Головин делит с Месси первое место по голам дальними ударами в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже».

Это четвертый гол 26-летнего россиянина дальним ударом в этом сезоне лиги 1.

Как сообщает Opta, никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше, еще у 6 футболистов по 4 гола.

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.