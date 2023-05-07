Головин делит с Месси первое место по голам дальними ударами в чемпионате Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже».
Это четвертый гол 26-летнего россиянина дальним ударом в этом сезоне лиги 1.
Как сообщает Opta, никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше, еще у 6 футболистов по 4 гола.
Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
Источник: https://t.me/optarussia/2220
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
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36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|- : -
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2
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