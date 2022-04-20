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Головин: «Монако» будет цепляться за любой шанс попасть в Лигу чемпионов»

Отдел футбола «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший победный гол в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», в интервью «СЭ» прокомментировал результат игры.

«Монако» выиграл 1:0, Головин отличился в конце первого тайма и стал автором победного гола

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за 6 очков. Конечно, нам нужно было победить и здорово, что получилось это сделать».

Благодаря этой победе «Монако» обошел «Ниццу» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

«Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все что от нас зависит», — подчеркнул футболист.

Российский полузащитник получил самую высокую оценку среди двух команд по версиям двух сайтов. Whoscored.com поставил ему 7,7 балла, Sofasore — 7,9.

«Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — заявил Головин.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ницца
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»
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 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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ПСЖ – Ланс
 - : -
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 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
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Метц – Брест
 - : -
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Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
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Виссам Бен-Йеддер

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