Головин: «Монако» будет цепляться за любой шанс попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший победный гол в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», в интервью «СЭ» прокомментировал результат игры.

«Монако» выиграл 1:0, Головин отличился в конце первого тайма и стал автором победного гола

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за 6 очков. Конечно, нам нужно было победить и здорово, что получилось это сделать».

Благодаря этой победе «Монако» обошел «Ниццу» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

«Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все что от нас зависит», — подчеркнул футболист.

Российский полузащитник получил самую высокую оценку среди двух команд по версиям двух сайтов. Whoscored.com поставил ему 7,7 балла, Sofasore — 7,9.

«Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — заявил Головин.